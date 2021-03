Milan-Udinese 1-1 | il Diavolo non muore mai

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il solito calcio di rigore scaccia i fantasmi friulani a San Siro: nuovo stope ora l’Inter può prendere davvero il largo Una partita da ritmi d’allenamento che si anima nell’ultima mezz’ora: a San Siro ilbrucia in parte il valore della vittoria di Roma e si deve accontentare di un pareggio all’ultimo secondo contro un avversario tutt’altro dimostratosi che irresistibile. Gotti prepara alla perfezione una partita di catenaccio puro e possesso palla da numeri negativi: un’attitudine che, però, paga, soprattutto in un secondo tempo costellato da disattenzioni difensive da parte del reparto rossonero. Primo tempo che invece si segnala più per la straordinaria noia che per l’effettivo calcio mostrato da entrambe le squadre. Unincerottato si ritrova a gestire il pallino del gioco contro il muro eretto dalla ...

Si ferma ancora il, che non va oltre l'1 - 1 con l'. Un pareggio agguantato in extremis, con Kessie che al 97' dal dischetto rimedia al gol di Becao. I rossoneri si portano così momentaneamente a - 3 dall'...Commenta per primo L'allenatore del, Stefano Pioli , ha commentato a Dazn la partita pareggiata per 1 - 1 in extremis contro l'. DUE PUNTI PERSI - 'Kessie ha detto due punti persi? Giusto, volevamo vincere. Peccato. ...Le parole di Pioli dopo Milan-Udinese. Pioli ha dichiarato: "Normale aspettarsi di più, oggi abbiamo incontrato un avversario che si è chiuso, servivano più qualità e più rit ...ROMA (ITALPRESS) – Il Milan rischia il ko casalingo ma riesce con un rigore trasformato da Kessie prima del fischio finale a pareggiare contro l’Udinese. La squadra di Gotti aveva trovato il vantaggio ...