Milan-Udinese 1-1 | i rossoneri pareggiano nel finale | Tabellino e Highlights

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Kessie salva con un rigore al 96? il Diavolo. Vittoria sfiorata per i friulani1-1, Cronaca,ed– L’di Luca Gotti fa visita aldi Stefano Pioli nel turno infrasettimanale che vale la 25esima giornata di Serie A. Contro iifriulani devono fare il massimo sforzo, perché per rimanere attaccato all’Inter capolista il Diavolo non è disposto a concedere nulla. A dispetto della vigilia i bianconeri schierano Pereyra sulla linea degli attaccanti accanto a Nestorovski. L’argentino viene così preferito a ...

Ilvanifica la vittoria dell'Olimpico sulla Roma e si inceppa di nuovo. A San Siro finisce 1 - 1 contro un'molto accorta in fase difensiva, ben messa in campo e brava a sfruttare una grande ...Commenta per primo(primo tempo 0 - 0) Marcatori: 24' st Becao (Udi), 51' st rig. Kessie (Mil): G. Donnarumma; Kalulu (dal 18' st Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (dal 1' st ...Vittoria netta dell’Atalanta al Gewiss Stadium, dove Cosmi incassa il primo ko sulla panchina del Crotone. Vano il tentativo di rimettere in gara i calabresi con Simy che al 23esimo ha ...Pokerissimo degli orobici sul Crotone, giallorossi vincenti sulla Fiorentina. Sorridono anche Verona e Cagliari, pari nel derby di Genova ...