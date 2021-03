Milan - Udinese 1 - 1 | i rossoneri frenano ancora ma la riprendono al 97'

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - maiobumbum : @milan_corner Troppo fisica l'Udinese, poi pensiamo sempre di avere Ibra in campo e invece abbiamo Leao prima punta - MilanWorldForum : Calabria commenta il pareggio con l'Udinese -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Udinese

1 - 1, rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica Primo tempo Pioli , privo di Ibrahimovic , schiera un 4 - 2 - 3 - 1 con Castillejo , Diaz e Rebic alle spalle di Leao . Gotti ...Queste le pagelle deldopo il pareggio per 1 - 1 con l'nella 25ª giornata di serie A: 5 G. Donnarumma Non un figurone sul colpo di testa di Becao: vero che c'è Nestorovski tra i piedi, ma uno come lui quelle ...Il pareggio contro l'Udinese, anche se trovato a tempo scaduto con il rigore di Kessie, lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli, ovviamente non soddisfatto del suo Milan: "Kessie ha parlato di due pun ...Stefano Pioli ha parlato al termine di Milan-Udinese. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 1-1 contro l’Udine ...