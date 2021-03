Milan pari a San Siro con l’Udinese, vincono Atalanta e Roma (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma (ITALPRESS) – Il Milan rischia il ko casalingo ma riesce con un rigore trasformato da Kessie prima del fischio finale a pareggiare contro l’Udinese. La squadra di Gotti aveva trovato il vantaggio con Becao e sembrava riuscire a portare a casa l’intera posta in palio. Punto che muove la classifica per la squadra di Pioli: non è bastato l’incitamento di Ibrahimovic a bordo campo reduce da Sanremo. L’Atalanta consolida la quarta posizione con un netto successo per 5-1 sul Crotone di Serse Cosmi, alla prima sulla panchina dei calabresi. Simy aveva risposto a Gosens, poi nella ripresa la Dea dilaga con le reti di Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. La Roma vince a Firenze 2-1: vantaggio di Spinazzola al 49?, pari viola con autogol ancora di Spinazzola al 60?, quindi gol decisivo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021)(ITALPRESS) – Ilrischia il ko casalingo ma riesce con un rigore trasformato da Kessie prima del fischio finale a pareggiare contro. La squadra di Gotti aveva trovato il vantaggio con Becao e sembrava riuscire a portare a casa l’intera posta in palio. Punto che muove la classifica per la squadra di Pioli: non è bastato l’incitamento di Ibrahimovic a bordo campo reduce da Sanremo. L’consolida la quarta posizione con un netto successo per 5-1 sul Crotone di Serse Cosmi, alla prima sulla panchina dei calabresi. Simy aveva risposto a Gosens, poi nella ripresa la Dea dilaga con le reti di Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. Lavince a Firenze 2-1: vantaggio di Spinazzola al 49?,viola con autogol ancora di Spinazzola al 60?, quindi gol decisivo che ...

