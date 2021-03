Milan, Merkel si racconta: «Per me era un sogno con Ronaldinho e Pirlo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alexander Merkel ricorda il suo passato al Milan e racconta l’esperienza in quella squadra piena di stelle: ecco le sue parole Alexander Merkel ricorda il suo passato al Milan in un’intervista a Transfermarkt. «Ci furono grosse aspettative sul mio conto e la cosa non mi fu d’aiuto, soprattutto perché ero molto giovane e inesperto e dovevo far attenzione esclusivamente al campo. A volte può essere un fastidio, ma fa parte dell’essere un professionista e devi essere in grado di reggerlo. Anche se non avevo mai richiesto quel tipo di attenzione mediatica, non fu una cosa semplice da gestire. Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un sogno, visto che mi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alexanderricorda il suo passato all’esperienza in quella squadra piena di stelle: ecco le sue parole Alexanderricorda il suo passato alin un’intervista a Transfermarkt. «Ci furono grosse aspettative sul mio conto e la cosa non mi fu d’aiuto, soprattutto perché ero molto giovane e inesperto e dovevo far attenzione esclusivamente al campo. A volte può essere un fastidio, ma fa parte dell’essere un professionista e devi essere in grado di reggerlo. Anche se non avevo mai richiesto quel tipo di attenzione mediatica, non fu una cosa semplice da gestire. Certamente posso capire perché in molti si interessarono a me a quei tempi. Ci fu molta attesa rispetto a quello che potessi realizzare ma per me era solo il raggiungimento di un, visto che mi ...

