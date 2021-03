Milan, l’intervista di Kessie con “Gli Autogol” (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista su Youtube con " Gli Autogol". Ecco le parole del giocatore rossonero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 marzo 2021) Franck, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista su Youtube con " Gli". Ecco le parole del giocatore rossonero Pianeta

PianetaMilan : #Milan, l'intervista di #Kessie con 'Gli Autogol' (Video) - 44robby : Non so chi di voi abbia ascoltato l'intervista su radio capital l'intervista ad Oreste, nerazzurro da 85 anni, ha f… - LazialiA : In una intervista dichiara che da settimi la Roma non dava fastidio, dall'episodio di #Turone cominciò a dare fasti… - atmilan1899 : #Ibra a #Sanremo: 'L'infortunio non cambia nulla. Polemiche? Ridò qualcosa all'Italia. #Lukaku è il benvenuto' - Daniele20052013 : D’Aversa non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto, le altre non hanno il passo» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’intervista Rummenigge: «Ho l’Inter nel cuore, alla Juve non andrei mai. Il mega contratto di Messi? Mi è venuto da... Corriere della Sera