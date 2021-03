Milan, ko Tomori e Calabria: emergenza contro l’Udinese (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovi infortuni in casa Milan dopo i recenti ko di Ibrahimovic e Calhanoglu. Nell’ultima seduta di allenamento Tomori e Calabria hanno riportato qualche acciacco fisico che li costringerà ad alzare bandiera bianca in vista della sfida contro l’Udinese Nuovi infortuni in casa Milan e allarme totale per Pioli il quale, in vista della sfida contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovi infortuni in casadopo i recenti ko di Ibrahimovic e Calhanoglu. Nell’ultima seduta di allenamentohanno riportato qualche acciacco fisico che li costringerà ad alzare bandiera bianca in vista della sfidaNuovi infortuni in casae allarme totale per Pioli il quale, in vista della sfidaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Il #Milan e l’idea del riscatto: quei primi contatti | #calciomercato - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - AntoVitiello : #Milan agli ottavi di #EuropaLeague. Gara complicatissima che ha confermato le recenti difficoltà dei rossoneri, ta… - Eurosport_IT : Chi è #Tomori? 'Un ragazzo che può fare la differenza fisicamente, ha la capacità di aggredire e di difendere in un… - FCalcistiche : RT @MilanInter241: Convocati #Milan: #Tomori e #Calabria convocati per la sfida all'Udinese ma giocheranno Kalulu e Romagnoli. -