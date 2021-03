Migranti | Maersk | “A Mediterranea solo contributo mesi dopo il savataggio”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Per il trasbordo di 27 migranti dalla motonave ‘Maersk Etienne’ alla ‘Mare Jonio’, avvenuto nel settembre 2020, “in nessun momento è stata discussa o concordata alcuna compensazione finanziaria o sostegno”. Lo afferma Kis Soegaard, capo della comunicazione della compagnia di navigazione danese ‘Maersk Tankers’, in merito all’inchiesta della procura di Ragusa che indagando su quanto avvenuto nel settembre dello scorso anno al largo di Pozzallo ipotizza l’esistenza di “un accordo di natura commerciale” tra le società armatrici delle due navi per il trasbordo dei migranti.

repubblica : I pm di Ragusa: 'Mare Jonio pagata per trasbordo migranti': Avrebbe ricevtuto soldi dalla danese Maersk Etienne per… - monika_mazurek : 'La compagnia danese nega di aver concordato un prezzo per il trasbordo dei #migranti salvati nel Canale di Sicilia… - Giuseppe_E : RT @nelloscavo: +++Inchiesta ONG +++ La compagnia @Maersk ad @Avvenire_Nei 'Noi mai contattati dagli inquirenti. Disponibili a chiarire se… - ANSA_med : Migranti: Maersk, a Mediterranea semplice contributo. Da 125mila euro. Armatore precisa dopo inchiesta procura Ragu… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Fra la società armatrice della #MareJonio e i responsabili commerciali della portacontainer #MaerskEtienne ci sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Maersk

Palermo - Per il trasbordo di 27dalla naveEtienne alla Mare Jonio, avvenuto nel settembre 2020, 'in nessun momento è stata discussa o concordata alcuna compensazione finanziaria o sostegno'. Lo afferma Kis Soegaard, ...La petrolieraEtienne, bloccata per 38 giorni con 27. L'inchiesta della procura di Ragusa sul trasbordo di 27dalla petroliera "Etienne" alla nave umanitaria "Mare Jonio" dovrà adesso affrontare una ricostruzione alternativa. Fornita direttamente dal gigante della navigazione commerciale ...A distanza di mesi dall'operazione di salvataggio, la compagnia basata a Copenaghen ha incontrato i rappresentanti dell’organizzazione umanitaria per ringraziarli della loro assistenza ...La compagnia danese interviene sull'indagine della procura di Ragusa. Per il trasbordo dei migranti "in nessun momento è stata discussa o concordata alcuna compensazione finanziaria o sostegno" ...