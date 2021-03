“Mi aspettavo 1.900 euro netti”. Invece sono 1.300, con obbligo di tempo pieno: perché gli infermieri assunti col bando di Arcuri sono solo 540 (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il contratto prevedeva 36 ore settimanali su turni, con disponibilità anche per le fasce serali e nel fine settimana. Ne avevo proposte 20: mi hanno detto che non sarei stato chiamato. Lo stipendio? Il bando parlava di 3mila euro, avevo ipotizzato 1.900 euro netti, Invece sono poco più di 1.200”. Andrea, infermiere di Padova, ha risposto al bando da 534 milioni di euro con cui l’ormai ex commissario straordinario Domenico Arcuri puntava a reclutare attraverso le Agenzie per il lavoro 12mila infermieri e 3mila medici da destinare alla campagna vaccinale contro il Covid 19. A quasi tre mesi dalla pubblicazione si sono candidate 28mila persone tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il contratto prevedeva 36 ore settimanali su turni, con disponibilità anche per le fasce serali e nel fine settimana. Ne avevo proposte 20: mi hanno detto che non sarei stato chiamato. Lo stipendio? Ilparlava di 3mila, avevo ipotizzato 1.900poco più di 1.200”. Andrea, infermiere di Padova, ha risposto alda 534 milioni dicon cui l’ormai ex commissario straordinario Domenicopuntava a reclutare attraverso le Agenzie per il lavoro 12milae 3mila medici da destinare alla campagna vaccinale contro il Covid 19. A quasi tre mesi dalla pubblicazione sicandidate 28mila persone tra cui ...

