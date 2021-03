Mezavilla pronto a riprendersi il Sorrento | il centrocampista presenta la sfida col Taranto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Are il match di sabato tra, in casa rossonera, è l’ex di turno, Adrianorientrante dopo il turno di squalifica scontato domenica scorsa ad Andria: “Da martedì stiamo preparando al meglio questacon ile finalmente stiamo osservando una settimana-tipo per gli allenamenti. Una cosa che non siamo riusciti a fare nell’ultimo mese, avendo affrontato sempre impegni infrasettimanali”. TOUR DE FORCE: “Post Covid, con pochi allenamenti nelle gambe, abbiamo giocato sei partite ravvicinate, in effetti ogni tre giorni ed è stato un periodo molto impegnativo. Col passare delle settimane e giocando con regolarità abbiamo ripreso la condizione ed ora possiamo dire che va meglio”. ANTICIPO AL ...