METEO Italia. Cambia dal weekend, con più freddo e poi perturbazioni (Di mercoledì 3 marzo 2021) METEO SINO AL 10 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La parentesi anticiclonica è agli sgoccioli, con l’inverno che si avvia a tornare in uno scenario comunque tipico per il periodo. La grande anomalia di una primavera troppo anticipata, che ha caratterizzato questa fase di passaggio tra febbraio e marzo, segnerà un drastico ridimensionamento dopo l’esplosione del caldo anomalo non solo in Italia, ma anche su ampie parti dell’Europa. Il dominio anticiclonico si avvia a sgretolarsi, con la discesa di correnti fredde d’estrazione artica verso l’Europa Centro-Settentrionale. Quest’aria fredda punterà poi l’Italia determinando un parziale peggioramento, oltre ad un netto calo termico. A partire da venerdì si avvertiranno gli effetti del cedimento della pressione, con METEO che diverrà via via più instabile. La discesa ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021)SINO AL 10 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La parentesi anticiclonica è agli sgoccioli, con l’inverno che si avvia a tornare in uno scenario comunque tipico per il periodo. La grande anomalia di una primavera troppo anticipata, che ha caratterizzato questa fase di passaggio tra febbraio e marzo, segnerà un drastico ridimensionamento dopo l’esplosione del caldo anomalo non solo in, ma anche su ampie parti dell’Europa. Il dominio anticiclonico si avvia a sgretolarsi, con la discesa di correnti fredde d’estrazione artica verso l’Europa Centro-Settentrionale. Quest’aria fredda punterà poi l’determinando un parziale peggioramento, oltre ad un netto calo termico. A partire da venerdì si avvertiranno gli effetti del cedimento della pressione, conche diverrà via via più instabile. La discesa ...

