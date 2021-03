Meteo Europa, cambia tutto! Ritorno d’inverno e dietrofront della primavera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo svariati giorni di alta pressione e caldo anomalo in gran parte d’Europa, l’inverno ci riprova e torna a farsi sotto. Il cambiamento sarà agevolata dalla ritirata dell’anticiclone che punterà il proprio baricentro verso nord, tra Isole Britanniche e Islanda. Neve e freddo sulle fioriture anticipate in mezza EuropaNel contempo, un vortice ciclonico freddo si approfondirà tra la Penisola Scandinava e la Russia Europea, nient’altro che il lobo siberiano del Vortice Polare. In tal modo correnti fredde polari inizieranno a scendere prima sulle nazioni settentrionali e poi su quelle centrali del Continente. La situazione si appresta a mutare, è atteso un cambio radicale imminente. La primavera ci aveva preso gusto, con temperature eccezionalmente calde per il periodo nella scorsa settimana. La colonnina di mercurio ha ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo svariati giorni di alta pressione e caldo anomalo in gran parte d’, l’inverno ci riprova e torna a farsi sotto. Ilmento sarà agevolata dalla ritirata dell’anticiclone che punterà il proprio baricentro verso nord, tra Isole Britanniche e Islanda. Neve e freddo sulle fioriture anticipate in mezzaNel contempo, un vortice ciclonico freddo si approfondirà tra la Penisola Scandinava e la Russia Europea, nient’altro che il lobo siberiano del Vortice Polare. In tal modo correnti fredde polari inizieranno a scendere prima sulle nazioni settentrionali e poi su quelle centrali del Continente. La situazione si appresta a mutare, è atteso un cambio radicale imminente. Laci aveva preso gusto, con temperature eccezionalmente calde per il periodo nella scorsa settimana. La colonnina di mercurio ha ...

meteo_italia7 : RT @Giulio_Firenze: Taoutan, Marocco, piogge torrenziali. Un blocco anticiclonico di oltre 10 giorni sull'Europa centrale e sull'Italia por… - meteo_italia7 : RT @Giulio_Firenze: Trova le differenze: 22 febbraio (sx) - 3 marzo (dx) Sono 10 gg che il pattern circolatorio non cambia, con conseguenz… - sulsitodisimone : Allerte Meteo Europa, per maggiori info visita: - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Europa. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo,… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie di #temperatura a #850 #hPa in #Europa . Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione… -