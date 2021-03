Mercato Juventus | addio in casa Milan | Paratici pensa allo scambio

(Di mercoledì 3 marzo 2021)– Alessio Romagnoli fa discutere molto in. Il capitano è nell’occhio del ciclone e dallaosservano interessati l’evolversi della faccenda. Ha fatto parecchio rumore, infatti, l’esclusione del difensore rossonero. Il difensore romano era reduce da due pessime prestazione nel derby contro l’Inter e con la Stella Rossa in Europa League. Per il 26enne, che è in scadenza di contratto nel 2022, si è subito tornato a parlare di futuro. E come sempre, laresta alla porta., possibileRomagnoli-Costa? Il sito ‘paolobargiggia.it’ evidenzia come dietro la scelta di ieri ci sia anche la volontà da parte della società rossonera di mandare un messaggio forte e chiaro al suo ...

MERCATO JUVENTUS – Alessio Romagnoli fa discutere molto in casa Milan. Il capitano è nell'occhio del ciclone e dalla Juventus osservano interessati l'evolversi della faccenda. Ha fatto parecchio rumor ...