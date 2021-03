(Di mercoledì 3 marzo 2021) Rispunta l’ombra di una vecchiadi bullismo suMarkle, consorte del principe Harry, a pochi giorni dalla trasmissione dell’intervista che i duchi di Sussex hanno concesso negli Usa - dove si sono trasferiti da mesi dopo aver traumaticamente rinunciato allo status di membri senior della Royal Family britannica - all’anchorwoman dei vip Oprah Winfrey: intervista da cui Buckingham Palace teme possano arrivare frecciate imbarazzanti.La vicenda, risalente al 2018 e già emersa in passato, è stata rispolverata oggi dal Times con la rivelazione nuova di una denuncia amministrativa formale contropresentata nell’ottobre di quell’anno da Jason Knauf, all’epoca addetto stampa dei Sussex nella loro veste di reali ancora ‘attivi’. Secondo l’, l’ex attrice era “crudele, manipolativa”, ...

HuffPostItalia : 'Meghan ci bullizzava fino alle lacrime': l'accusa di un membro dello staff. Lei risponde - DonnaGlamour : Un’altra bufera contro Meghan Markle: “Bullizzava gli assistenti Reali” - CristiMarconi : Meghan bullizzava lo staff (soprattutto donne giovani) e ha indossato orecchini donati da bin Salman. Accuse pesant… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan bullizzava

Vanity Fair Italia

... il presunto bullismo Il Times ha riportato le dichiarazioni di alcuni presunti ex assistenti dei duchi del Sussex, che avrebbero fatto sapere di aver subito atti di bullismo dall'ex duchessa...è accusata di bullismo nei confronti del personale del Palazzo . 'i dipendenti fino alle lacrime', è la notizia uscita sul Times con Oprah Winfrey. La ... Leggi anche >Markle accusata ...Il Times rispolvera un'accusa risalente al 2018, alla vigilia della messa in onda dell'intervista da Oprah. Un portavoce della duchessa replica: "Campagna diffamatoria. È rattristata" ...Meghan Markle è finita di nuovo sotto accusa per presunti atti di bullismo contro gli assistenti della famiglia Reale.