Matteo Renzi, busta con proiettili recapitata al leader di Italia Viva al Senato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una busta, all’interno due bossoli di proiettile da arma da fuoco. È quanto è stato fatto recapitare al leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo ufficio a Palazzo Madama. La notizia è stata diffusa dalle agenzie di stampa, che hanno appreso il fatto da fonti parlamentari. L’ex premier e attuale Senatore ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati che ha voluto esprimergli la propria solidarietà. “A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd del Senato esprimo grande solidarietà al Senatore Renzi, vittima di un gesto folle. L’odio deve essere totalmente bandito dal linguaggio della politica” ha dichiarato invece il capogruppo del Partito democratico al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una, all’interno due bossoli di proiettile da arma da fuoco. È quanto è stato fatto recapitare aldinel suo ufficio a Palazzo Madama. La notizia è stata diffusa dalle agenzie di stampa, che hanno appreso il fatto da fonti parlamentari. L’ex premier e attualere ha poi ricevuto una telefonata dalla presidente del, Elisabetta Casellati che ha voluto esprimergli la propria solidarietà. “A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd delesprimo grande solidarietà alre, vittima di un gesto folle. L’odio deve essere totalmente bandito dal linguaggio della politica” ha dichiarato invece il capogruppo del Partito democratico al ...

