Matilda De Angelis – ChieCosa it

Matilda De Angelis è un'attrice di Bologna di 25 anni, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Alves in The Undoing e di Gabriella nell'Isola delle Rose. Matilda ha partecipato alla prima serata del Festival di Sanremo 2021 come co presentatrice per affiancare Amadeus. Chi è Matilda De Angelis? Nome: Matilda De Angelis Segno Zodiacale: Vergine Età: 25 anni Data di nascita: 11 Settembre 1995 Luogo di Nascita: Bologna Professione: Attrice Altezza: 166 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @MatildadeAngelis Biografia Matilda De Angelis nasce a Bologna ...

