Materassi | gomme ed elettrodomestici in fiamme | paura lungo la Telesina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incendio in tarda serata ha costretto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano a un intervento immediato per spegnere il rogo. E’ successola, nel territorio casertano, tra i comuni di Vairano Patenora e Pietravairano. Insterpaglie,: insomma un rogo a una discarica a cielo aperto che ha reso l’aria irrespirabile e la visibilità al minimo per un fumo nero molto intenso. Presenti anche gli agenti della Polstrada di Caianello per indagare sulle cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.