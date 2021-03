Mascherine senza certificazione, 3 arresti a Roma. Il gip: "Spregiudicati in momento di emergenza" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque milioni di Mascherine FFP2 e 430mila camici, destinati alla Regione Lazio, senza la giusta certificazione. Tre persone sono state arrestate a Roma, con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, per due di loro, anche di traffico di influenze illecite. Sono Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo. La Guardia di Finanza, su richiesta della procura di Roma, ha anche sequestrato 22 milioni di euro. Il profitto dell’operazione. Il sequestro è a carico dei 3 indagati e della società milanese European Network Tlc, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. A far partire le indagini, una segnalazione della Protezione civile regionale. Certificati ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinque milioni diFFP2 e 430mila camici, destinati alla Regione Lazio,la giusta. Tre persone sono state arrestate a, con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, per due di loro, anche di traffico di influenze illecite. Sono Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo. La Guardia di Finanza, su richiesta della procura di, ha anche sequestrato 22 milioni di euro. Il profitto dell’operazione. Il sequestro è a carico dei 3 indagati e della società milanese European Network Tlc, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. A far partire le indagini, una segnalazione della Protezione civile regionale. Certificati ...

fattoquotidiano : Nell’inchiesta sulle mascherine al Lazio anche il nome dell’ex ministro Saverio Romano: “A lui un bonifico di 58mil… - borghi_claudio : @fmandolfino1 Che cosa sarebbe la mia 'affermazione molto grave senza fondamento scientifico'? Che le mascherine s… - repubblica : Inchiesta mascherine, gli indagati scherzavano: 'Tanto Arcuri compra a occhi chiusi'. La Finanza: 'Acquisti senza v… - ilariamongardi : Italia in lockdown, ma gli eletti di Sanremo vanno in scena come se nulla fosse (e senza mascherine!) | Diego Fusaro - HuffPostItalia : Mascherine senza certificazione, 3 arresti a Roma. Il gip: 'Spregiudicati in momento di emergenza' -