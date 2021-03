Mascherine e camici non certificati nel Lazio, 3 arresti e sequestri (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito l'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre persone, indagate, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Due di loro, anche per traffico di influenze illecite.L'Autorità Giudiziaria ha anche, disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati, per un importo di quasi 22 milioni di euro, a carico dei 3 arrestati e di una società milanese, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. A seguito di una segnaLazione dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile del Lazio alla Procura della Repubblica di Roma, i Finanzieri hanno ricostruito le vicende relative alla fornitura di 5 milioni di Mascherine FFP2 e 430.000 camici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito l'ordinanza didomiciliari nei confronti di tre persone, indagate, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Due di loro, anche per traffico di influenze illecite.L'Autorità Giudiziaria ha anche, disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati, per un importo di quasi 22 milioni di euro, a carico dei 3 arrestati e di una società milanese, nei cui confronti è stata emessa la misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. A seguito di una segnane dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile delalla Procura della Repubblica di Roma, i Finanzieri hanno ricostruito le vicende relative alla fornitura di 5 milioni diFFP2 e 430.000...

