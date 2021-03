Marin: «Siamo forti ma non abbiamo fatto bene finora. Oggi dobbiamo vincere» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha parlato nel pre partita di Cagliari-Bologna ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha parlato nel pre partita della Sardegna Arena tra Cagliari e Bologna intercettato dai microfoni di Sky sport, ecco le sue parole: «Siamo forti ma finora non abbiamo fatto bene. abbiamo vinto con il Crotone e Siamo pronti per vincere Oggi, speriamo di stare sopra alla fine del campionato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il centrocampista del Cagliari Razvanha parlato nel pre partita di Cagliari-Bologna ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole Il centrocampista del Cagliari Razvanha parlato nel pre partita della Sardegna Arena tra Cagliari e Bologna intercettato dai microfoni di Sky sport, ecco le sue parole: «manonvinto con il Crotone epronti per, speriamo di stare sopra alla fine del campionato» Leggi su Calcionews24.com

