Marek Hamsik torna a casa, risolto il contratto con il Dalian (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nuova avventura per Marek Hamsik. L'ex centrocampista del Napoli potrebbe tornare allo Slovan Bratislava, la squadra che, nel 2003, lo fece esordire tra i grandi prima che lo slovacco si traferisse al Brescia. Lo slovacco, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha infatti risolto il contratto che lo legava al Dalian e vuole farsi trovare pronto per gli Europei. Le parti si incontreranno presto per trovare l'intesa definitiva: contratto di soli tre mesi, per poi valutare con maggiore calma il futuro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

