Mare Jonio, ecco il bonifico: 125mila euro per i migranti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Raffa La società danese pagò l'Ong prima del "passaggio" a bordo dei 27 salvati. Casarini nel mirino dei pm La società armatrice della motonave Maersk Etienne, battente bandiera danese, versò 125mila euro alla Idra social shipping, che fornisce la nave Mare Jonio alla Ong Mediterranea Saving Humans perché prendesse a bordo i 27 migranti soccorsi il 5 agosto. È quanto continua a sostenere «in base alle intercettazioni telefoniche a ambientali» in suo possesso la procura di Ragusa, sottolineando che l'accordo economico fu antecedente al trasbordo. Il procuratore di Ragusa, Fabio D'Anna, accusato dalla Ong di aver creato una «macchina del fango» contro chi opera in Mare per soccorrere migranti e farli sbarcare in Italia, ribadisce le accuse agli ...

matteosalvinimi : “Quanto può valere il «favore» di una Ong che si prende carico di una trentina di migranti che, da oltre un mese, b… - SusannaCeccardi : Emergono nuove prove dall’inchiesta che coinvolge l’ong Mare Jonio e Luca Casarini. Da tempo la Lega denuncia gli… - LegaSalvini : “SOLDI DA UN ARMATORE PER PRENDERE IN CARICO I MIGRANTI”: SOTTO ACCUSA LA NAVE UMANITARIA MARE JONIO - Mau_Zaccaria : @nelloscavo @MaerskTankers Però rimane il bonifico da 125000€ per i 67 falsi naufraghi, falsi profughi. - mariolinocalcin : RT @GeMa7799: Mare Jonio, 27 clandestini al prezzo di 4.600 euro l’uno. Casarini nega, ma spunta il bonifico che incastra l’Ong -