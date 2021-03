Marcella Bella: chi è il fratello Gianni e il dramma della malattia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cantante e chitarrista nella sua Catania, Gianni Bella si trasferisce a Milano insieme alla sorella Marcella a fine anni Sessanta. Dal loro sodalizio artistico, lui come compositore e lei come interprete, nascono alcuni brani intramontabili. Tra questi il più famoso è senza dubbio Montagne verdi, scritta da Gianni e Giancarlo Bigazzi. Il successo è crescente così come lo è quello della sorella, per la quale insieme a Mogol compone nel 1983 un brano che è diventata una hit non soltanto in Italia, ovvero Nell’aria. Lui e la sorella partecipano anche insieme a Sanremo nel 1990 con il brano Verso l’ignoto, inciso a Londra con l’apporto di Geoff Westley, musicista col quale Gianni Bella collabora. Cantante e autore raffinatissimo, a lui si deve uno dei maggiori successi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cantante e chitarrista nella sua Catania,si trasferisce a Milano insieme alla sorellaa fine anni Sessanta. Dal loro sodalizio artistico, lui come compositore e lei come interprete, nascono alcuni brani intramontabili. Tra questi il più famoso è senza dubbio Montagne verdi, scritta dae Giancarlo Bigazzi. Il successo è crescente così come lo è quellosorella, per la quale insieme a Mogol compone nel 1983 un brano che è diventata una hit non soltanto in Italia, ovvero Nell’aria. Lui e la sorella partecipano anche insieme a Sanremo nel 1990 con il brano Verso l’ignoto, inciso a Londra con l’apporto di Geoff Westley, musicista col qualecollabora. Cantante e autore raffinatissimo, a lui si deve uno dei maggiori successi ...

