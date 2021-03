Maradona, anche a Pozzuoli un murales per celebrare el pibe de oro (Di mercoledì 3 marzo 2021) A tre mesi dalla scomparsa, anche Pozzuoli celebra Diego Maradona con un murales realizzato alle spalle dell’edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierluigi Rotta, l’agente scelto ucciso insieme con l’agente Matteo Demenego, nella questura di Trieste il 4 ottobre 2019. L’opera, realizzata in appena 24 ore (tra giovedi’ e venerdi’) da Mario Farina (gia’ autore di tante altri murales), e’ stata voluta dall’associazione “Vespa Club Pozzuoli” (presieduta da Giuseppe Amirante) e si e’ resa possibile grazie al contributo di 26 sponsor per la celebrazione di Maradona Il murales sara’ inaugurato ufficialmente alle 15 nella piazzetta antistante il porto di Pozzuoli, alla presenza del figlio del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) A tre mesi dalla scomparsa,celebra Diegocon unrealizzato alle spalle dell’edicola del Porto, nei pressi della villetta comunale appena intitolata al poliziotto Pierluigi Rotta, l’agente scelto ucciso insieme con l’agente Matteo Demenego, nella questura di Trieste il 4 ottobre 2019. L’opera, realizzata in appena 24 ore (tra giovedi’ e venerdi’) da Mario Farina (gia’ autore di tante altri), e’ stata voluta dall’associazione “Vespa Club” (presieduta da Giuseppe Amirante) e si e’ resa possibile grazie al contributo di 26 sponsor per la celebrazione diIlsara’ inaugurato ufficialmente alle 15 nella piazzetta antistante il porto di, alla presenza del figlio del ...

