Mantova | professore in classe senza mascherina | “Come le leggi razziali” La preside chiama i Carabinieri | multato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ statoMauro Mortara,del liceo di Scienze applicate Fermi di. L’uomo da mesi portava avanti regolarmente le sue lezionimai indossare la, e in alcune occasioni si era anche vantato di non averla con se o di essere passato inerme ai controlli nelle grandi città. “Le persone obbedirono ciecamente provocando una tragediala Shoah”. Questa una delle frasi pronunciate del docente di storia e filosofia, apertamente no mask. In questi mesi in cui il coronavirus colpiva il paese a tutti i livelli, lui si è più volte vantato di non aver mai indossato una dispositivo di protezione individuale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo avrebbe raccontato ai suoi studenti anche di una sua visita a Milano...