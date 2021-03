Malika Ayane | il fidanzato Claudio Fratini e l’ex marito Federico Brugia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Cantante di successo, fra i Big di Sanremo 2021,ha alle spalle una vita sentimentale segnata da grandi amori. Dopo l’addio a Cesare Cremonini e la fine del matrimonio con, l’artista ha trovato la felicità accanto al manager. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora non si sono più lasciati. La love story è sempre stata vissuta dalontano dai riflettori, fra Milano e Berlino.è un famoso manager del mondo dello spettacolo e la scintilla sarebbe scattata grazie ad amici comuni. “Sto bene con il mio compagno – ha svelato la cantante, parlando del-. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere ...

trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - OndeFunky : Irama rimane in gara (BENE) e questa è la nuova lista delle esibizioni di questa sera Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo… - rtl1025 : ?? Malika Ayane?? ?? Ti piaci così ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'Forse c’è una possibilità Che desideri E p… - cattiviss_pater : #cattivissimosanremo2021 #playasanremo #SANREMO2021 E lady Gaga costava assai e abbiamo chiamato Malika Ayane.....… - cadereconstile : RT @lulls_hs: Malika Ayane ed è subito LENTO PUÒ PASSARE IL TEMPO #Sanrem2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Malika Ayane

Voto 10 Irama Ermal MetaExtraliscio La rappresentante di lista Random Fulminacci Willie Peyote Gio Evan.Poi parte la gara dei Big : Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, Irama, Ermal Meta,, Extraliscio, La rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan. ...Sanremo, 3 marzo 2021 - Via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere a Irama, costretto alla quarantena per casi di covid nel suo sta ...Malika Ayane è tra le Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano “Ti piaci così” ...