Made in Italy, Ponti: "Commissione Ue dica no ad aceto 'balsamico' sloveno" (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – "Non ci risulta ancora alcun aggiornamento da parte della Commissione europea che, secondo l'iter normativo, deve pronunciarsi entro oggi. Se dovesse passare la norma tecnica proposta dal governo sloveno, si creerebbe una situazione confusionaria all'interno della filiera dell'aceto balsamico, in quanto avremmo due prodotti con lo stesso marchio, mettendo così in pericolo la tutela del made in Italy e la storia millenaria dell'aceto balsamico di Modena Ponti, eccellenza nostrana che va preservata. Chiediamo, dunque, alla Commissione di dire no all'aceto balsamico sloveno". Così, all'agenzia Dire, Giacomo Ponti, amministratore delegato dell'azienda che porta il suo cognome, storica realtà industriale famosa per l'aceto balsamico di Modena Igp, ma non solo. LA NORMA TECNICA SLOVENA

