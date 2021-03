Madame canta "Voce" a Sanremo 2021 - VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un’esibizione a piedi nudi. E’ quella che ha visto protagonista Madame sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021 . Con i suoi 19 anni è la più giovane tra i cantanti in gara quest’anno nella categoria... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un’esibizione a piedi nudi. E’ quella che ha visto protagonistasul palco dell’Ariston a. Con i suoi 19 anni è la più giovane tra inti in gara quest’anno nella categoria...

Swan85Swan : Madame a Sanremo canta: Voce e subito il pensiero va alle exrosmello?? #mellos - mm_86011 : RT @_amantedelcine_: Madame a 18 canta sul palco del Festival di Sanremo e io a 20 anni non so nemmeno che fare nella vita #Sanremo2021 htt… - dani_lettrice : Madame meglio su Spotify, brava ma la canzone non ho ancora capito se mi piaccia davvero o se l'approverei solo perché la canta bene. - canyongiu : RT @_amantedelcine_: Madame a 18 canta sul palco del Festival di Sanremo e io a 20 anni non so nemmeno che fare nella vita #Sanremo2021 htt… - valequeen99 : RT @_amantedelcine_: Madame a 18 canta sul palco del Festival di Sanremo e io a 20 anni non so nemmeno che fare nella vita #Sanremo2021 htt… -