"Ma se sei sposato?". Prima lo seduce, poi lo massacra: Matilda De Angelis, roba da matti con Amadeus. Occhio al dettaglio | Guarda (Di mercoledì 3 marzo 2021) Forse, la nota più sorprendente nella Prima serata del Festival di Sanremo 2021. Si parla di Matilda De Angelis, l'attrice italiana balzata agli onori delle attenzioni mondiali grazie alla serie tv Undoing. Bolognese, 25 anni, bellissima e bravissima, è stata mattatrice sul palco dell'Ariston, pur senza godere degli applausi del pubblico, almeno gli applausi veri. Tre comparsate nella Prima serata della kermesse. E la più azzeccata, forse, è stata la seconda (molto bello anche il duetto con Fiorello). Uno sketch tutto con Amadeus ad altissima tensione erotica. La meravigliosa Matilda, alle sue spalle una lavagna, ha parlato del "bacio", proprio quel bacio che al tempo del coronavirus sembra essere proibito, scomparso, trascurato. Lo ha fatto in rigoroso tacco alto, vestito nero ...

