Ma Mediaset non si vergogna di aver arruolato Daniela Martani all'Isola dei Famosi? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Daniela Martani su Twitter Ogni volta a Mediaset ce n'è una. La questione l'ha sollevata proprio Davide Maggio, durante una diretta Instagram con Selvaggia Lucarelli, e non possiamo non tornarci su: Daniela Martani non può essere una concorrente dell'Isola dei Famosi. "Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà" recita lo spot Mediaset contro le fake news sulla pandemia che in questo momento risuona beffardo. Il primo editore televisivo privato in Italia e Spagna non può, in un momento come questo, dare visibilità all'interno di un reality show ad un personaggio che si è distinto per inaccettabili dichiarazioni sul Coronavirus. Responsabilità e buon senso dovrebbero rendere impensabile uno schiaffo a milioni di italiani che soffrono ma ...

