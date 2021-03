“Ma che figura di m***”. Storie Italiane, la gaffe mostruosa di Eleonora Daniele: “Che imbarazzo, ragazzi!” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo dobbiamo ammettere: Bugo è sicuramente uno dei cantanti più attesi sul palco di Sanremo 2021. Dopo lo scorso che lo vide al centro della polemica con Morgan, torna in gara stasera con la canzone “E Invece Sì”. Ma prima di essa, anche e soprattutto stamattina non si parla d’altro. E nella puntata speciale dedicata a Sanremo 2021 di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha fatto una gaffe proprio sul nostro Bugo. Tutto è successo mercoledì 3 marzo 2021, quando la conduttrice si è resa protagonista di un errore certamente non voluto in diretta. La Daniele però, mentre commentava la prima puntata del Festival di ieri sera, ha affermato: “Bugo adesso vediamo la tua esibizione di ieri sera. Ce l’abbiamo l’esibizione di Bugo di ieri sera?”. In realtà l’artista ed ex partner musicale di Morgan ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo dobbiamo ammettere: Bugo è sicuramente uno dei cantanti più attesi sul palco di Sanremo 2021. Dopo lo scorso che lo vide al centro della polemica con Morgan, torna in gara stasera con la canzone “E Invece Sì”. Ma prima di essa, anche e soprattutto stamattina non si parla d’altro. E nella puntata speciale dedicata a Sanremo 2021 diha fatto unaproprio sul nostro Bugo. Tutto è successo mercoledì 3 marzo 2021, quando la conduttrice si è resa protagonista di un errore certamente non voluto in diretta. Laperò, mentre commentava la prima puntata del Festival di ieri sera, ha affermato: “Bugo adesso vediamo la tua esibizione di ieri sera. Ce l’abbiamo l’esibizione di Bugo di ieri sera?”. In realtà l’artista ed ex partner musicale di Morgan ...

MatteoPedrosi : La Lega non rinvia #LazioTorino, nonostante la comunicazione dell'Asl che vieta al Toro di partire e nonostante il… - Comincini : Buon lavoro al generale Paolo Figliuolo, nuovo commissario all’emergenza Covid, scelto dal Premier Draghi. Una fig… - FMCastaldo : In ogni difficoltà si nasconde anche un’opportunità: Giuseppe #Conte rappresenta una figura che deve assurgere a un… - IlGiannon : @ArenaRosario Gente che soende 400 milioni per un quadro da appendere su uno yacht fa la figura di merda di far fal… - barbara_baiella : @stanzaselvaggia Invece che fare Sanremo ( a tutti i costi) avrebbero fatto più bella figura a donare in beneficenz… -