M5S: con nuovo Dpcm pericoloso passo indietro sulla scuola, si rischiano più contagi (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non possiamo essere d’accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto. Con il nuovo Dpcm si fa un pericoloso passo indietro rispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non possiamo essere d’accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto. Con ilsi fa unrispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico L'articolo .

VittorioSgarbi : Dunque, secondo i sondaggi, il 'nuovo' (con le schiappe di prima) M5S guidato dal ripescato Conte crescerebbe a spe… - borghi_claudio : Sentite cosa ho trovato: una diretta del 2017 in cui qualcuno della community si lamentava delle alleanze con argom… - M5S_Europa : Oggi @LaStampa torna sulla vendita di armi italiane nella guerra in #Yemen. #Renzi detiene un macabro record: oltre… - ganjamanxxx1 : RT @soniabetz1: Le nuove piste ciclabili a #Genova! Direi meravigliose!! Se il Sindaco di Genova fosse del #M5S non si parlerebbe d’altro.… - lvoir : RT @soniabetz1: Le nuove piste ciclabili a #Genova! Direi meravigliose!! Se il Sindaco di Genova fosse del #M5S non si parlerebbe d’altro.… -