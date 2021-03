Luigi Sbarra è il neo segretario Cisl: 'Nel 2021 a rischio migliaia di posti di lavoro, serve nuovo patto sociale' (Di mercoledì 3 marzo 2021) In questi mesi di pandemia 'abbiamo toccato il picco di oltre 9 milioni di persone in cassa integrazione e corriamo il rischio di perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro nel 2021', 'è tempo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) In questi mesi di pandemia 'abbiamo toccato il picco di oltre 9 milioni di persone in cassa integrazione e corriamo ildi perdere centinaia dididinel', 'è tempo ...

Agenzia_Ansa : Luigi Sbarra è il nuovo segretario generale della Cisl. Lo ha eletto il Consiglio generale, riunito a Roma. Prende… - robertapinotti : Buon lavoro a Luigi #Sbarra, nuovo segretario generale della @CislNazionale. Continuerà a lavorare per tenere insie… - valeriafedeli : Congratulazioni e buon lavoro a Luigi Sbarra neo segretario generale della @CislNazionale. E un grande ringraziamen… - CislFerrara : RT @filippopieri: #3marzo grazie @FurlanAnnamaria per l'ottimo lavoro che hai svolto in questi anni alla guida della @CislNazionale e tanti… - aldo_cosenza : RT @filippopieri: #3marzo grazie @FurlanAnnamaria per l'ottimo lavoro che hai svolto in questi anni alla guida della @CislNazionale e tanti… -