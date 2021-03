L’Udinese è una furia, Kessie salva il Milan al fotofinish (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pareggio al fotofinish per il Milan. I rossoneri subiscono in casa contro L’Udinese una rete di Rodrigo Becao, ma la pareggia al 95? su rigore Primo quarto d’ora davvero intenso per il Milan contro L’Udinese. I rossoneri entrano in campo col piglio giusto e attaccano su tutti i fronti, al punto che ciò che manca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pareggio alper il. I rossoneri subiscono in casa controuna rete di Rodrigo Becao, ma la pareggia al 95? su rigore Primo quarto d’ora davvero intenso per ilcontro. I rossoneri entrano in campo col piglio giusto e attaccano su tutti i fronti, al punto che ciò che manca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

giuseppelodia : @PBPcalcio Oggi con gli 11 dell’udinese tutti dietro, si girava solo la palla per trovare spazi, ma mai una vertica… - TheRub14 : Non è colpa di Pioli se giochi con l’Udinese senza poter mettere una punta di ruolo. Come puoi pretendere di far ma… - ilibripernoi : @micheldossena Michel secondo me la sconfitta sarebbe stata ingiusta. Al netto del nostro calo evidente, l’udinese è una roba schifosa. - MMassy86 : @Tony_Cavallaro @AntoVitiello È vero che le assenze pesano, stasera è mancata soprattutto una punta di peso, ci fos… - SteTombolini : Ma il rigore dato al Napoli? Una comica (la Juve rubba). Ma il tipo dell'Udinese che al 95' fa Mila e Shiro? Mito… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Udinese una FOTO - Veretout: "Un gol speciale per me, la Roma è la squadra con cui ho segnato di più" Il Romanista