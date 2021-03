Lotta | Ranking Series Ostia 2021 | tanti campioni sulle materassine | che sfide nei -74 kg dello stile libero

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivoospiterà l’evento di apertura delle, il torneo Matteo Pellicone, in programma dal 4 al 7 marzo, con la partecipazione di circa 360 atleti provenienti da 32 Paesi. Sono dieci iuscenti che cercheranno la riconferma. Nella greco-romana ci saranno l’egiziano Mohamed El Sayed (passato però dai -72 kg alla categoria olimpica dei -67 kg), il magiaro Zoltan Levai (-77 kg), l’indiano Singh Gurpreet (passato però dai -82 kg alla categoria olimpica dei -77 kg), il magiaro Viktor Lorincz (-87 kg) e l’egiziano Abdellatif Mohamed (-130 kg). Nellotorneranno gli indiani Kumar Ravi (-61 kg) e Bajrang Punia (-65 kg), mentre nellafemminile saranno presenti la nigeriana Odunayo Adekuoroye (-57 kg), la ...

Ostia – Ricomincia la Ranking Series, ricomincia la corsa verso Tokyo 2021. Il punto di partenza sarà il PalaPellicone per il secondo anno consecutivo. Da giovedì 4 marzo a domenica 7, ben 360 lottato ...Dal 4 al 7 marzo si disputeranno le Ranking Series, evento internazionale di lotta, sulle materassine di Ostia (in provincia di Roma). La competizione intitolata a Matteo Pellicone è decisiva per i pu ...