L’ostacolo principale alla didattica a distanza è la mancanza di connessione

(Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – La mancanza di connessione, sia per la scarsa copertura del territorio sia per i costi a carico delle famiglie, è il principale ostacolo alla didattica a distanza. Lo conferma l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, che ha pubblicato un report con i risultati del monitoraggio sulla Dad eseguito su 534 scuole statali di ogni ordine e grado. Oltre l’80% delle scuole ha monitorato la didattica a distanza durante lo scorso anno scolastico con rilevazioni del numero di connessioni, incontri online e numero di classi virtuali, spiega l’Usr, con monitoraggi rivolti anche alle famiglie e agli studenti. Oltre il 70% di queste scuole ha poi restituito gli esiti delle rilevazioni sia all’interno dell’istituto sia su web. Delle scuole che hanno monitorato la Dad (475 in tutto), il 90% ha fatto rilevazioni anche sui casi di mancata partecipazione degli studenti. Le principali cause emerse sono state appunto “l’assenza o la mancanza di connessione e motivazioni di carattere sociale, come difficoltà economiche o carenza di competenze digitali dei genitori e dei familiari”.