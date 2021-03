L’Opec riaprirà i rubinetti? Le ipotesi alla vigilia del meeting

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Domani sarà un giorno importante: l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) deciderà cosa fare sul livello di produzione del greggio, se mantenere la riduzione decisa qualche mese fa, o se aumentare l’offerta. Molti esperti sostengono che gli indicatori propendono per un aumento. Un accordo in tal senso sarebbe un altro segnale della ripresa economica mondiale in seguitopandemia. Gli analisti interni all’organizzazione credono che il mercato potrebbe assorbire un numero crescente di barili (ad oggi la produzione è di 1,5 milioni di barili al giorno). La riduzione ha funzionato, visto che il prezzo del petrolio è tornato sopra la soglia di 60 dollari al barile. La proposta in discussione, secondo l’agenzia Bloomberg, è di aumentare la produzione di 750.000 barili al giorno. Tuttavia, il quadro delle dinamiche interne resta lo stesso degli ultimi ...