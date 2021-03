Lombardia rischio zona rossa: perché e quando può succedere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Dardari Venerdì prossimo il monitoraggio. Ecco il piano per Milano: uno scudo che la protegga La Lombardia rischia di entrare presto in zona rossa, i dati non lasciano infatti molta speranza. E anche se molti Comuni già sono diventati color arancione rinforzato con regole strette, potrebbe non bastare. Prima Brescia e provincia, poi la provincia di Como, diversi Comuni in provincia di Cremona, di Mantova, Pavia e in particolare quelli intorno a Milano. Non si scampa: sopra ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti scattano le misure rafforzate. A preoccupare sono adesso le varianti, soprattutto quella inglese che sembra ormai essere quella prevalente.nodo 1927801 Ieri la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha spiegato che “dalle analisi svolte nei nostri laboratori, è presente nel 64% dei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Valentina Dardari Venerdì prossimo il monitoraggio. Ecco il piano per Milano: uno scudo che la protegga Larischia di entrare presto in, i dati non lasciano infatti molta speranza. E anche se molti Comuni già sono diventati color arancione rinforzato con regole strette, potrebbe non bastare. Prima Brescia e provincia, poi la provincia di Como, diversi Comuni in provincia di Cremona, di Mantova, Pavia e in particolare quelli intorno a Milano. Non si scampa: sopra ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti scattano le misure rafforzate. A preoccupare sono adesso le varianti, soprattutto quella inglese che sembra ormai essere quella prevalente.nodo 1927801 Ieri la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha spiegato che “dalle analisi svolte nei nostri laboratori, è presente nel 64% dei ...

