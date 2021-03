Lombardia a rischio zona rossa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia sono stati 3.762, con un rialzo di ricoveri e pazienti in terapia intensiva: 4.408 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 184 in più nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 476 i ricoverati, 35 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Venerdì ci sarà il nuovo monitoraggio. E il rischio che la regione, se l’indice RT superasse quota 1,25, finisca in zona rossa è concreto. Il Corriere analizza la situazione nelle province lombarde: A Brescia si viaggia con un’incidenza di 482 casi, quasi il doppio del valore critico. Un’emergenza che è già arrivata negli ospedali, costretti a trasferire pazienti nel resto della regione. Ma l’aumento dei ricoveri è la conseguenza in tutte le province della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri i nuovi casi positivi al coronavirus registrati insono stati 3.762, con un rialzo di ricoveri e pazienti in terapia intensiva: 4.408 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della, 184 in più nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 476 i ricoverati, 35 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Venerdì ci sarà il nuovo monitoraggio. E ilche la regione, se l’indice RT superasse quota 1,25, finisca inè concreto. Il Corriere analizza la situazione nelle province lombarde: A Brescia si viaggia con un’incidenza di 482 casi, quasi il doppio del valore critico. Un’emergenza che è già arrivata negli ospedali, costretti a trasferire pazienti nel resto della regione. Ma l’aumento dei ricoveri è la conseguenza in tutte le province della ...

