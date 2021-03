Lo stato sociale, il leader Lodovico Guenzi si esprime sull’amore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il frontman del gruppo Lo stato sociale, Lodovico Guenzi si è espresso sull’amore in generale. La band si è presentata al grande pubblico nell’edizione di Sanremo 2018, quando con il brano “Una vita in vacanza” è riuscita a piazzarsi al secondo posto. Lodovico Guenzi a Sanremo 2021, le dichiarazioni sull’amore dell’artista (Getty Images)Lodovico Guenzi, nasce a Bologna il 1° Luglio del 1986, rivela di essere il romanticone del gruppo, è un polistrumentista, e nella band utilizza la chitarra, il pianoforte e sintetizzatore per produrre i loro brani. Il loro genere “elettropop” nell’edizione 2018 di Sanremo gli ha donato una popolarità senza precedenti, questo è dato anche dalla ballerina 83enne Paddy ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il frontman del gruppo Losi è espressoin generale. La band si è presentata al grande pubblico nell’edizione di Sanremo 2018, quando con il brano “Una vita in vacanza” è riuscita a piazzarsi al secondo posto.a Sanremo 2021, le dichiarazionidell’artista (Getty Images), nasce a Bologna il 1° Luglio del 1986, rivela di essere il romanticone del gruppo, è un polistrumentista, e nella band utilizza la chitarra, il pianoforte e sintetizzatore per produrre i loro brani. Il loro genere “elettropop” nell’edizione 2018 di Sanremo gli ha donato una popolarità senza precedenti, questo è dato anche dalla ballerina 83enne Paddy ...

IlContiAndrea : I Big che canteranno mercoledì (in ordine alfabetico) Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La… - rtl1025 : ?? Ecco i Big che saranno sul palco mercoledì: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La rappres… - OndeFunky : In gara mercoledì (giovani): David Shorty, Dellai, Wrongonyou, Zuccoli Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, G… - varivarvar : ascolto. Aiello tbh non so proprio cosa pensare? In ogni caso non vedo l'ora di vedere Fulminacci (<3<3) e lo stato… - MichaelRatti5 : Spero comunque ne Lo stato sociale che ripetano la prestazione di tre anni fa. #Sanremo2021 #giuriademoscopica?? -