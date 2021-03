Lo Stato Sociale, chi sono: età, altezza, peso, nomi dei cantanti, fidanzate, origini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una vita in vacanza vi dice qualcosa? Difficile non conoscere il singolo che ha consacrato il percorso musicale dei membri de Lo Stato Sociale durante il Festival di Sanremo 2018. Stiamo parlando di Lodo Guenzi (Lodovico), Francesco Draicchio, Enrico Roberto, Alberto Cazzola e Alberto Guidetti. Tra i loro brani più famosi vanno ricordati anche La rivoluzione non passerà in tv e La linea 30. Il successo riscosso da Lo Stato Sociale durante la 68esima edizione di Sanremo è Stato esplosivo quanto repentino. La canzone presentata in tale occasione ha poi risuonato incessantemente in ogni radio italiana, accrescendo sempre più la popolarità di Lodo e dei suoi compagni d’avventura. Conosciamo meglio, per quanto possibile, il ruolo di ognuno in questo vincente progetto artistico. Lo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una vita in vacanza vi dice qualcosa? Difficile non conoscere il singolo che ha consacrato il percorso musicale dei membri de Lodurante il Festival di Sanremo 2018. Stiamo parlando di Lodo Guenzi (Lodovico), Francesco Draicchio, Enrico Roberto, Alberto Cazzola e Alberto Guidetti. Tra i loro brani più famosi vanno ricordati anche La rivoluzione non passerà in tv e La linea 30. Il successo riscosso da Lodurante la 68esima edizione di Sanremo èesplosivo quanto repentino. La canzone presentata in tale occasione ha poi risuonato incessantemente in ogni radio italiana, accrescendo sempre più la popolarità di Lodo e dei suoi compagni d’avventura. Conosciamo meglio, per quanto possibile, il ruolo di ognuno in questo vincente progetto artistico. Lo ...

