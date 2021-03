Lo SPID di Poste Italiane direttamente da casa: nuova modalità di richiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ormai è praticamente obbligatorio essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Se non avete ancora provveduto probabilmente è il caso di organizzarsi quanto prima. Poste Italiane, come saprete, è tra i provider cui rivolgersi per ottenere lo SPID tramite PosteID, che ricordiamo poter essere attivato senza costi aggiuntivi. Nella maggior parte delle volte è richiesto recarsi all’ufficio postale per ottenere lo SPID, almeno così è stato fino a questo momento. La novità odierna consiste proprio nella possibilità di completare l’attivazione online se in possesso del passaporto italiano. Nel caso, tutto quanto bisogna fare è scattarsi una foto (non dovrà essere sfocata) con il documento in questione e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ormai è praticamente obbligatorio essere in possesso dello(Sistema Pubblico d’Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Se non avete ancora provveduto probabilmente è il caso di organizzarsi quanto prima., come saprete, è tra i provider cui rivolgersi per ottenere lotramiteID, che ricordiamo poter essere attivato senza costi aggiuntivi. Nella maggior parte delle volte è richiesto recarsi all’ufficio postale per ottenere lo, almeno così è stato fino a questo momento. La novità odierna consiste proprio nella possibilità di completare l’attivazione online se in possesso del passaporto italiano. Nel caso, tutto quanto bisogna fare è scattarsi una foto (non dovrà essere sfocata) con il documento in questione e ...

