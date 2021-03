Lo sfogo dei sanitari di Bologna: carico impressionante, basta dubbi (Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – Gli ospedali di Bologna sono “pieni”, come e forse anche di più della prima ondata. Ci sono “più infetti sintomatici”, il carico di pazienti è “impressionante” e “tutti sono mediamente da ricoverare”. Il contagio “è più rapido” e colpisce di più i bambini, che “continuano ad ammalarsi poco ma ammalare chi sta loro intorno”. Quindi “non c’è più tempo per tentennamenti, dubbi o tentativi perché non è una banale influenza”. Ma soprattutto “vaccinatevi appena ne avrete la possibilità“, perché “se continueremo a marciare con questi dubbi non ce la caveremo nemmeno per l’estate 2022”, anche se ci saranno le dosi. È il monito che arriva dai corridoi del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per bocca di Grazia Pecorelli, medico del Pronto soccorso dell’ospedale bolognese, che torna a sfogarsi così sui social per la situazione al collasso della sanità locale. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – Gli ospedali di Bologna sono “pieni”, come e forse anche di più della prima ondata. Ci sono “più infetti sintomatici”, il carico di pazienti è “impressionante” e “tutti sono mediamente da ricoverare”. Il contagio “è più rapido” e colpisce di più i bambini, che “continuano ad ammalarsi poco ma ammalare chi sta loro intorno”. Quindi “non c’è più tempo per tentennamenti, dubbi o tentativi perché non è una banale influenza”. Ma soprattutto “vaccinatevi appena ne avrete la possibilità“, perché “se continueremo a marciare con questi dubbi non ce la caveremo nemmeno per l’estate 2022”, anche se ci saranno le dosi. È il monito che arriva dai corridoi del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per bocca di Grazia Pecorelli, medico del Pronto soccorso dell’ospedale bolognese, che torna a sfogarsi così sui social per la situazione al collasso della sanità locale.

