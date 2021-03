LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: grande spettacolo in gara. 25 chilometri all’arrivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Gruppo di nuovo compatto, ma in fila indiana. Siamo sulla discesa del Capo Mele. 15.23 Nella prima parte del gruppo ci sono ben tre corridori della Deceuninck Quick-Step: Vansevenant, Knox e Devenyns. Dietro un’altra decina di corridori provano a rientrare. 15.22 Sette corridori si sono avvantaggiati sul gruppo, ci sono anche Bauke Mollema, Valentin Madouas e Clément Champoussin. Questi atleti stanno per riprende i tre al comando. 15.20 Il gruppo si apre a fine discesa e iniziano gli scatti. 15.19 Ciccone sta allungando in discesa. 15.17 30 chilometri al traguardo. 15.16 Edet ha 40? di vantaggio sul gruppo e, intanto, Bais lo riprende in discesa. 15.15 Ciccone accelera il ritmo ora, mentre Edet stacca Bais. 15.14 Hollmann si stacca da Edet e Bais che restano soli al comando. 15.12 Tira ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Gruppo di nuovo compatto, ma in fila indiana. Siamo sulla discesa del Capo Mele. 15.23 Nella prima parte del gruppo ci sono ben tre corridori della Deceuninck Quick-Step: Vansevenant, Knox e Devenyns. Dietro un’altra decina di corridori provano a rientrare. 15.22 Sette corridori si sono avvantaggiati sul gruppo, ci sono anche Bauke Mollema, Valentin Madouas e Clément Champoussin. Questi atleti stanno per riprende i tre al comando. 15.20 Il gruppo si apre a fine discesa e iniziano gli scatti. 15.19 Ciccone sta allungando in discesa. 15.17 30al traguardo. 15.16 Edet ha 40? di vantaggio sul gruppo e, intanto, Bais lo riprende in discesa. 15.15 Ciccone accelera il ritmo ora, mentre Edet stacca Bais. 15.14 Hollmann si stacca da Edet e Bais che restano soli al comando. 15.12 Tira ...

