LIVE Sci di fondo, 15 km Mondiali in DIRETTA: Bolshunov sfida i norvegesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno – Il medagliere – Presentazione gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km in tecnica libera maschile con partenze ad intervalli valida per i Mondiali di sci di fondo in programma ad Oberstdorf: oggi, mercoledì 3 marzo, alle ore 13.15 partirà il primo dei 111 atleti iscritti. In gara per l'Italia ci saranno Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Davide Graz e Mirco Bertolina. In tutto i partenti saranno 111, tanto che l'ultimo start è previsto alle 14.10. Nella gara odierna saranno rappresentati 40 Paesi, ma l'unico in grado di spezzare il monopolio norvegese sulla carta è Alexander Bolshunov, della Russian Skiing Federation (RSF). OA Sport vi propone la DIRETTA ...

