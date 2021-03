LIVE Salto con gli sci femminile | Mondiali in DIRETTA | si assegna il titolo dal trampolino grande

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualificazioni – Presentazione gara – Calendario2021con gli sci Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella gara individualedadei Campionati2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento fino a sabato 6 marzo in quel di Oberstdorf. Unche siper la prima volta, garantendo finalmente un perfetto equilibrio tra competizioni maschili e femminili (a cui si è aggiunta la gara a squadre mista vinta dai padroni di casa). Ema Klinec punta al bis dopo l’inatteso trionfo di sabato scorso nella gara dal...

BzBroono : @antoniogolfari @suzukimaruti fa(ceva) molti live Non ha le folle, ma le 3/4k pax ogni serata le fa E' il Level2 di… - best_streamers : Teamfight Tactics - Teemo, la morte silenziosa: Se volete supportarmi vi invito a fare un salto sul mio canale Twit… - Frances11915686 : RT @Frances11915686: - Fra_Cuoghi : @DarioFerracci Grande Moon. Banniamo tutti questi Cheaters. Se ti va fai un salto sul mio canale #Twitch, ho inizia… - velosodiego : @__Mari92 Mariangela se vuoi parlare con veri Juventini, gente che ti fa parlare, e ti fa partecipare anche nelle L… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Salto

OA Sport

... ma anche i toscani non hanno più il passo dei giorni migliori e il Monza, che è la prima inseguitrice, non ha ancora fatto queldi qualità che ci si poteva aspettare. Nell'attesa di scoprire ...Uncoraggioso che porta la firma di Devis D'Ercole che in questi giorni si trova nel bel ... 'Qui ospiteremo barman e cuochi provenienti da tutto il mondo - continua D'Ercole - con musicail ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualificazioni - Presentazione gara - Calendario Mondiali 2021 salto con gli sci Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani per la quinta giornata dei Mondiali di Oberstdorf, buona serata! 18.18: Gli azzurri ...