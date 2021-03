LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket in DIRETTA: scontro diretto di importanza capitale (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Fenerbahce, match valido per la ventisettesima giornata di Eurolega 2020-2021. Si tratta di un incontro fondamentale per i meneghini dato che i turchi sono in lotta per un posto ai playoff proprio come i lombardi e quest’ultimi, attualmente terzi, in caso di vittoria farebbero un ulteriore passo verso la qualificazione al turno successivo. Il Fenerbahce è una squadra tosta, ricca di grandi giocatori. Da Nando De Colo a Jan Vesely, passando per l’ex New York Knicks Kyle O’Quinn, saranno diversi i cestisti a cui l’Olimpia dovrà stare attenta. Tuttavia, i turchi sono un sodalizio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradi, match valido per la ventisettesima giornata di2020-2021. Si tratta di un incontro fondamentale per i meneghini dato che i turchi sono in lotta per un posto ai playoff proprio come i lombardi e quest’ultimi, attualmente terzi, in caso di vittoria farebbero un ulteriore passo verso la qualificazione al turno successivo. Ilè una squadra tosta, ricca di grandi giocatori. Da Nando De Colo a Jan Vesely, passando per l’ex New York Knicks Kyle O’Quinn, saranno diversi i cestisti a cui l’dovrà stare attenta. Tuttavia, i turchi sono un sodalizio ...

infoitsport : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 98-108, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere continuano a vincere - zazoomblog : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 91-91 EuroCup basket in DIRETTA: Belinelli porta il match al supplementare -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 46-48 EuroCup basket in DIRETTA: equilibrio a metà terzo quarto - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 22-35 EuroCup basket in DIRETTA: le V nere allungano - #Olimpia #Lubiana-Virtu… - zazoomblog : LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: le VNere vogliono mantenere l’imbattibilità -… -