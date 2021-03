LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 92-100, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini si arrendono ai turchi (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37 Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 22.35 Finisce qua, il Fenerbahce vince al forum 92-100. 92-100 Punter raggiunge quota venti punti a quattro secondi dal termine. 90-100 Barthel da tre mette la parola fine al match. 90-97 Due punti per Rodriguez. 88-97 +9 Fener a 1’30” dalla fine grazie a una bomba di De Colo. 88-94 2/2 ai liberi di Guduric. 88-92 Ancora Shields da due. 86-92 Vesely fa 2/2 dalla lunetta. 86-90 Milano torna a -4 con Shields. 84-90 Canestro da due di Pierre. 84-88 Bomba di Datome, stasera un gigante il veterano azzurro. 81-88 Vesely subisce fallo e segna il libero aggiuntivo. 81-87 Due punti per Vesely. 81-85 De Colo risveglia i suoi con una tripla. 81-82 -1 Milano con Shield. 79-82 Due punti per Shields. 77-82 2/2 ai liberi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.37 Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 22.35 Finisce qua, ilvince al forum 92-100. 92-100 Punter raggiunge quota venti punti a quattro secondi dal termine. 90-100 Barthel da tre mette la parola fine al match. 90-97 Due punti per Rodriguez. 88-97 +9 Fener a 1’30” dalla fine grazie a una bomba di De Colo. 88-94 2/2 ai liberi di Guduric. 88-92 Ancora Shields da due. 86-92 Vesely fa 2/2 dalla lunetta. 86-90torna a -4 con Shields. 84-90 Canestro da due di Pierre. 84-88 Bomba di Datome, stasera un gigante il veterano azzurro. 81-88 Vesely subisce fallo e segna il libero aggiuntivo. 81-87 Due punti per Vesely. 81-85 De Colo risveglia i suoi con una tripla. 81-82 -1con Shield. 79-82 Due punti per Shields. 77-82 2/2 ai liberi ...

