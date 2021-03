LIVE Novara-Fenerbahce 25-16 9-9 Champions League volley in DIRETTA: primo set per le piemontesi! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Vargas va veloce come un treno in banda: occhio alle turche. 9-8 Attacco di Guidetti sottorete. 9-7 Scappa via l’attacco centrale di Herbots dopo il muro di Washington. 9-6 Si rigioca il punto dopo il check! 9-7 Invasione di Godek e challenger per Lavarini: grande scambio e difese delle due squadre. 9-6 Attacco forte di Herbots nei quattro metri. 8-6 Scappa via la schiacciata di Godek. 8-5 Gran diagonale di Vargas. 8-4 PARALLELA PAZZESCA DI HERBOTS! La #4 varia rispetto alle precedenti diagonali. 7-4 Attacco vincente di Babat. 7-3 Attacco vincente della #15! 6-3 MURO DI WASHINGTON! Attacco murato di Mihajlovic. 5-3 Attacco centrale di Chirichella! 4-3 Controattacco vincente di Vargas. 4-2 DIAGONALE DI BOSETTI! 3-2 Attacco diagonale di Guidetti. 3-1 Ottimo attacco diagonale di Bosetti. 2-1 MURATA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-9 Vargas va veloce come un treno in banda: occhio alle turche. 9-8 Attacco di Guidetti sottorete. 9-7 Scappa via l’attacco centrale di Herbots dopo il muro di Washington. 9-6 Si rigioca il punto dopo il check! 9-7 Invasione di Godek e challenger per Lavarini: grande scambio e difese delle due squadre. 9-6 Attacco forte di Herbots nei quattro metri. 8-6 Scappa via la schiacciata di Godek. 8-5 Gran diagonale di Vargas. 8-4 PARALLELA PAZZESCA DI HERBOTS! La #4 varia rispetto alle precedenti diagonali. 7-4 Attacco vincente di Babat. 7-3 Attacco vincente della #15! 6-3 MURO DI WASHINGTON! Attacco murato di Mihajlovic. 5-3 Attacco centrale di Chirichella! 4-3 Controattacco vincente di Vargas. 4-2 DIAGONALE DI BOSETTI! 3-2 Attacco diagonale di Guidetti. 3-1 Ottimo attacco diagonale di Bosetti. 2-1 MURATA ...

zazoomblog : LIVE Novara-Fenerbahce 23-12 Champions League volley in DIRETTA: dominio iniziale delle piemontesi! - #Novara-Fene… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - I bianconeri spingono ma non sfondano nonostante l'uomo in più - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Azzurri in dieci, espulso Bove! - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Squadre a riposo - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Zunno pareggia i conti -