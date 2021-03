LIVE Novara-Fenerbahce 25-16 25-18 16-25 25-11 Champions League volley in DIRETTA: le piemontesi dominano e conquistano le semifinali! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 25-11 GAME SET AND MATCH Novara! LE piemontesi VOLANO IN SEMIFINALE! 24-11 MATCH POINT Novara! Parallela vincente di Populini. 23-10 In rete l’attacco di Daalderop. 23-9 Altro muro e Novara sulle ali dell’entusiasmo. 22-9 Buon servizio di Daalderop. 21-9 MURO DI CHIRICHELLA! 20-9 POPULINI SCATENATA IN BANDA! 19-9 Scappa via il servizio turco. 18-9 Ace di Sengun. 18-7 MURO DI CHIRICHELLA! Novara show ora. 17-7 CHIRICHELLA SOTTORETE! Novara in scioltezza. 16-7 Attacco vincente di Busa. 16-6 Novara scappa via: Fener ha difficoltà a rientrare. 15-6 Bravissima Zanette in diagonale. 13-6 Servizio errato di Herbots. 13-5 Si ferma sul nastro il pallonetto di Busa. 12-5 Ottimo attacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE QUARTO SET 25-11 GAME SET AND MATCH! LEVOLANO IN SEMIFINALE! 24-11 MATCH POINT! Parallela vincente di Populini. 23-10 In rete l’attacco di Daalderop. 23-9 Altro muro esulle ali dell’entusiasmo. 22-9 Buon servizio di Daalderop. 21-9 MURO DI CHIRICHELLA! 20-9 POPULINI SCATENATA IN BANDA! 19-9 Scappa via il servizio turco. 18-9 Ace di Sengun. 18-7 MURO DI CHIRICHELLA!show ora. 17-7 CHIRICHELLA SOTTORETE!in scioltezza. 16-7 Attacco vincente di Busa. 16-6scappa via: Fener ha difficoltà a rientrare. 15-6 Bravissima Zanette in diagonale. 13-6 Servizio errato di Herbots. 13-5 Si ferma sul nastro il pallonetto di Busa. 12-5 Ottimo attacco ...

